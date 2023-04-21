使用 iSharkVPN 加速器体验闪电般的快速流媒体，轻松观看加拿大黄石公园
ishark blog article
2023-04-21 23:40:53
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但这还不是全部——isharkVPN 还提供一流的安全功能，以确保您的在线活动安全和私密。我们的军用级加密确保您的数据始终受到保护，而我们严格的无日志记录政策意味着我们从不收集或存储您的任何个人信息。
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如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以观看黄石公园，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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