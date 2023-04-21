使用 iSharkVPN 加速器重回游戏 - 解锁 Fortnite 禁令
ishark blog article
2023-04-21 13:13:18
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但这还不是全部——如果您是一名被禁止参加游戏的 Fortnite 玩家，isharkVPN 可以提供帮助。我们的 VPN 服务可让您绕过 IP 禁令并从世界任何地方访问游戏。使用 isharkVPN，您再也不用担心被锁定在您最喜欢的游戏之外。
此外，我们易于使用的界面和 24/7 全天候客户支持意味着您可以快速启动并运行，无论您的技术专业水平如何。由于没有日志记录政策，您的隐私始终受到保护。
不要让缓慢的速度和 IP 禁令阻碍您 - 立即尝试 isharkVPN 加速器，亲身体验不同之处！
如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以在堡垒之夜禁止您的帐户，享受 100% 的安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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