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博客 > 使用 iSharkVPN 加速器增强您的在线体验：回顾

使用 iSharkVPN 加速器增强您的在线体验：回顾

ishark blog article

2023-04-20 12:13:58
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如何使用 isharkVPN？

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2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；

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4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。

使用 isharkVPN，您可以 zenmate 评论，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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