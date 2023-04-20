iSharkVPN 加速您的在线安全以抵御 Zeus 僵尸网络
ishark blog article
2023-04-20 11:07:25
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但不要只相信我们的话。我们的加速器已经过严格测试并证明优于其他 VPN 提供商。事实上，它甚至能够抵御臭名昭著的 zeus 僵尸网络——一个可能对您的在线活动造成严重破坏的受感染计算机网络。
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如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以 zeus 僵尸网络，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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