使用 iSharkVPN 加速器保护您的 Zoom 会议
ishark blog article
2023-03-27 17:27:57
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但这还不是全部 - isharkVPN 还有助于保护您免受潜在的安全威胁，例如最近成为头条新闻的 Zoom 漏洞。通过使用 isharkVPN，您可以放心，您的在线活动是安全的，不会受到窥探和网络攻击。
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如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以放大漏洞，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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