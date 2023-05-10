使用 iSharkVPN 加速器保护您的在线身份
ishark blog article
2023-05-10 09:22:56
您想享受更快的互联网速度和更好的在线安全性吗？看看 iSharkVPN！我们尖端的加速器技术可优化您的互联网连接，提供闪电般的速度，让流媒体、游戏和浏览变得轻而易举。
但这还不是全部——iSharkVPN 还提供一流的安全功能，例如军用级加密、严格的无日志记录政策以及针对 DNS 泄漏和恶意软件的保护。使用 iSharkVPN，您可以安心上网，知道您的个人信息不会被窥探。
说到个人信息——您知道您的公共 IPv4 地址是什么吗？如果没有，你并不孤单。您的公共 IPv4 地址是您的互联网服务提供商分配给您的设备的唯一标识符，它可以透露很多关于您的信息——包括您的大概位置、互联网服务提供商，甚至您正在使用的设备类型。
但是使用 iSharkVPN，您的公共 IPv4 地址是隐藏的。相反，您的在线活动将通过我们的安全服务器进行路由，从而掩盖您的真实 IP 地址并保护您的隐私。那为什么还要等？立即注册 iSharkVPN，享受更快、更安全、更匿名的互联网浏览！
如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以知道我的公共 ipv4 地址，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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