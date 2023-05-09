使用 iSharkVPN 和 RFID Blocker 在线保护自己
ishark blog article
2023-05-09 18:44:17
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iSharkVPN 加速器在设计时牢记一个目标：为客户提供最佳的 VPN 体验。我们的技术在不断发展，因此我们可以保持领先地位，为您提供最快、最安全的服务。
但这还不是全部。我们还提供 RFID 拦截器，可以帮助保护您的个人信息免遭盗窃。 RFID（代表射频识别）是一种用于许多信用卡、护照和其他身份证的技术。不幸的是，它也可能被犯罪分子用来窃取您的信息。这就是我们的 RFID 拦截器的用武之地。
只需将您的信用卡或其他支持 RFID 的卡滑入我们的区块，您就可以免受可能试图浏览您的信息的窃贼的侵害。这是保护您的信息安全的一种简单有效的方法，这也是为什么 iSharkVPN 加速器是任何寻求快速、安全的在线体验的人的最佳选择的另一个原因。
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如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以使用 rfid 拦截器，享受 100% 的安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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