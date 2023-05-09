使用 iSharkVPN 加速器保护自己免受攻击
ishark blog article
2023-05-09 08:56:20
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但这还不是全部——isharkVPN 还提供一流的安全功能来保护您的在线隐私。凭借先进的加密技术和严格的无日志记录政策，您可以放心，您的在线活动是安全的，不会被窥探。
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但是使用 isharkVPN，您的在线活动对潜在的攻击者是隐藏的。通过隐藏您的 IP 地址和加密您的在线数据，isharkVPN 几乎不可能让别人追踪您的实际位置并拨打假紧急电话。
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如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以享受 100% 的安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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