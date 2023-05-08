使用 iSharkVPN 加速器保护您的在线体验
ishark blog article
2023-05-08 19:57:38
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但这还不是全部：iSharkVPN 还提供高级安全功能，以确保您的在线活动安全和私密。我们的军用级加密保护您的数据免遭窥探，而我们严格的无日志记录政策确保您的浏览历史记录严格保留在您和您的计算机之间。
如果您想知道“我的打印机的 IP 地址是什么？” iSharkVPN 也可以提供帮助。我们的技术支持团队全天候为您提供帮助，解决您可能遇到的任何问题，这样您就可以立即恢复打印、扫描和传真。
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如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以知道我的打印机的 IP 地址，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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