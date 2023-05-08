使用 iSharkVPN 加速器提高您的互联网速度并使用 Kill Switch 保持安全
ishark blog article
2023-05-08 19:58:30
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但是，如果您的 VPN 连接意外断开怎么办？这就是我们的终止开关功能的用武之地。如果 VPN 断开连接，终止开关会自动切断您的互联网连接，从而确保您的在线活动的私密性和安全性。
在 iSharkVPN，我们将您的在线隐私和安全放在首位。我们的无日志政策可确保您的浏览活动保持私密，而我们的军用级加密可确保您的数据免受网络威胁。
但不要只相信我们的话。立即试用 iSharkVPN，亲身体验我们加速器和终止开关功能的优势。通过我们易于使用的应用程序和全球服务器网络，您可以从世界任何地方享受快速、安全的互联网访问。
你还在等什么？立即注册 iSharkVPN 并掌控您的在线体验。
如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以使用终止开关，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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