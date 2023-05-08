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使用 isharkVPN 加速器保护您的在线活动和 Stream Heartland

ishark blog article

2023-05-08 19:58:52
IsharkVPN 加速器：播放 Heartland 第 14 季的最佳方式

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如何使用 isharkVPN？

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2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；

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4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。

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