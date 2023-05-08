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2021 年使用 isharkVPN 加速器和顶级免费电子邮件提供商保护您的在线体验

ishark blog article

2023-05-08 18:51:16
在当今世界，在线安全比以往任何时候都更加重要。随着网络攻击变得越来越普遍，保护您的个人数据和在线连接至关重要。这就是 isharkVPN 加速器的用武之地。

IsharkVPN 加速器是一款功能强大的 VPN 工具，可让您以完全匿名和安全的方式浏览网页。使用此工具，您的在线活动将完全加密，这意味着您的私人信息不会被窥探。此外，您还可以享受更快的互联网速度，这对于经常上网的人来说是一个巨大的优势。

但是你的电子邮件呢？毕竟，电子邮件是人们在线交流的最常用方式之一。这就是为什么选择一个您可以信任的安全电子邮件提供商很重要。据专家称，2021 年最安全的免费电子邮件提供商是 ProtonMail。

ProtonMail 是一项免费电子邮件服务，可为您的所有邮件提供端到端加密。这意味着您的电子邮件只有您和您的通信对象才能访问，从而确保完全的隐私和安全。此外，该服务位于瑞士，瑞士拥有世界上最严格的隐私法。

因此，如果您希望保护您的在线活动和通信，isharkVPN 加速器和 ProtonMail 是您绝对应该考虑的两个工具。有了这些可供您使用的工具，您就可以充满信心、安心地浏览网页和发送电子邮件。那为什么还要等？立即开始使用这些强大的工具并保持在线安全。

如何使用 isharkVPN？

isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：

1、进入isharkVPN官网下载客户端；

2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；

3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；

4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。

使用 isharkVPN，您可以获得 2021 年最安全的免费电子邮件提供商，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
还没有iShark应用程序?现在就下载。
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