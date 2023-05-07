使用 IsharkVPN 加速器和 Facebook Messenger 上的消失模式提高您的在线安全性
ishark blog article
2023-05-07 22:10:20
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但这还不是全部。 iSharkVPN Accelerator 还在 Facebook Messenger 上提供了一个名为消失模式的独特功能。此功能允许您发送在设定时间后消失的消息，确保您的对话保持私密和安全。
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如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以在 facebook messenger 上使用消失模式，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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