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博客 > 使用 iSharkVPN 加速器提升您的 TeamViewer 性能

使用 iSharkVPN 加速器提升您的 TeamViewer 性能

ishark blog article

2023-05-07 04:16:43
如果您正在寻找可靠且快速的 VPN 服务，那么 isharkVPN 加速器是您的最佳选择。凭借其闪电般的速度和一流的安全功能，isharkVPN 加速器是满足您所有在线需求的理想解决方案。

使用 isharkVPN 加速器，您可以完全安心地浏览互联网，因为您知道您的在线活动是完全安全和私密的。我们的 VPN 服务使用先进的加密技术来确保您的在线活动保密并免受窥探。

如果您经常使用 TeamViewer 进行远程桌面连接，您可能想知道 TeamViewer 使用哪个端口。 TeamViewer 使用端口 5938 在两个设备之间建立连接。使用 isharkVPN Accelerator，您可以轻松连接到 TeamViewer，没有任何麻烦，因为我们的 VPN 服务支持所有主要的 VPN 协议，包括 OpenVPN、L2TP/IPSec 和 PPTP。

除了强大的安全功能和与 TeamViewer 的兼容性之外，isharkVPN Accelerator 还提供其他一些好处。我们的 VPN 服务在 70 多个国家/地区设有服务器，让您可以轻松地从世界任何地方访问受地理限制的内容。此外，我们的 VPN 服务兼容所有主要操作系统，包括 Windows、Mac、iOS 和 Android。

所以，如果您想享受快速、安全和可靠的 VPN 服务，请立即注册 isharkVPN 加速器。使用我们的 VPN 服务，您可以完全自由和自信地浏览互联网，知道您的在线活动受到完全保护。立即尝试，体验不同之处！

如何使用 isharkVPN？

isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：

1、进入isharkVPN官网下载客户端；

2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；

3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；

4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。

使用 isharkVPN，您可以了解 teamviewer 使用的端口，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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