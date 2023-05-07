使用 iSharkVPN 加速器提高您的互联网速度
ishark blog article
2023-05-07 04:17:42
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但这还不是全部。 iSharkVPN 还提供行业领先的安全和隐私保护，保护您的在线活动免遭窥探和黑客攻击。无论您是浏览网页、使用社交媒体还是访问敏感信息，iSharkVPN 都能满足您的需求。
对于那些经常使用远程桌面协议 (RDP) 的人，iSharkVPN 提供无缝连接。但是你问 RDP 是什么端口？它是端口 3389，iSharkVPN 确保此端口已打开并可供您使用。
不要满足于缓慢的互联网或受损的安全性。立即加入 iSharkVPN 社区，体验最佳的互联网速度和保护。
如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以了解 rdp 端口，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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