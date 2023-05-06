使用 iSharkVPN 加速器保护您的在线安全
ishark blog article
2023-05-06 18:30:32
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但这不仅仅是关于速度和可访问性。我们重视您的在线安全和隐私。使用isharkVPN，您可以安心浏览互联网，知道您的个人信息是安全的。
但是社会工程学呢？不幸的是，网络犯罪分子一直在寻找新的方法来利用毫无戒心的互联网用户。一种常见的方法是通过有针对性的社会工程。
这涉及针对特定人群定制网络钓鱼诈骗和其他在线攻击。例如，老年人可能成为虚假医疗保健电子邮件的目标，而年轻人可能成为欺诈性工作机会的目标。
但是使用 isharkVPN，您可以保护自己免受这些类型的攻击。通过隐藏您的 IP 地址并加密您的互联网活动，isharkVPN 使网络犯罪分子更难通过社会工程攻击将您作为目标。
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如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以针对特定人群进行何种类型的社会工程，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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