使用 isharkVPN 加速器保护您的在线隐私 - 找出您的 IP 地址
ishark blog article
2023-05-06 11:19:04
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但这还不是全部——isharkVPN 还通过我们可靠的 VPN 服务确保您的在线隐私和安全。我们的用户友好平台允许您连接到 50 多个国家/地区的服务器，让您访问受地理限制的内容并保护您的身份不被窥探。
如果您需要检查您的 IP 地址，我们的网站 whatismyipaddress.com 是执行此操作的完美工具。只需点击几下，您就可以找到您的 IP 地址并确保您的在线安全受到检查。
不要满足于缓慢的互联网和隐私泄露——升级到 isharkVPN 并体验最佳的在线浏览和安全。立即注册并获得 30 天退款保证！
如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以知道我的 IP 地址，享受 100% 的安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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