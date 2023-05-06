使用 isharkVPN 加速器和可靠的防病毒软件保护您的在线活动
ishark blog article
2023-05-06 07:11:21
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但随着在线活动的增加，网络攻击和病毒的风险也随之增加。这就是为什么有一个好的防病毒程序来保护您的设备和个人信息很重要的原因。我们建议使用 Norton Antivirus 以全面防御恶意软件、间谍软件和其他在线威胁。
借助 iSharkVPN 加速器和 Norton Antivirus，您可以高枕无忧，因为您的在线活动既快速又安全。今天就试试看，体验互联网的全部潜力！
如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以获得出色的防病毒功能，享受 100% 的安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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