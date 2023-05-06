使用 iSharkVPN 加速器保护您的在线隐私
ishark blog article
2023-05-06 07:14:20
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但是安全呢？这就是我们的安全密钥的用武之地。安全密钥是一种独特的代码或密码，可为您的在线帐户和数据提供额外的保护层。使用 isharkVPN，您可以放心，您的互联网活动已加密且安全。我们的安全密钥确保只有授权用户才能访问您的私人信息。
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如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以获得安全密钥，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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