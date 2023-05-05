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博客 > 使用 iSharkVPN 加速器保护您的圣诞串流

使用 iSharkVPN 加速器保护您的圣诞串流

ishark blog article

2023-05-05 08:46:34
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如何使用 isharkVPN？

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3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；

4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。

使用 isharkVPN，您可以享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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