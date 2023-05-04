使用 iSharkVPN 的加速器观看澳大利亚老大哥
ishark blog article
2023-05-04 07:23:02
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但这还不是全部。使用 isharkVPN 加速器，您可以访问受地理限制的内容，包括热门真人秀节目《澳大利亚老大哥》。该节目吸引了全世界粉丝的关注，借助 isharkVPN 加速器，您可以在世界任何地方观看。
那么，在哪里可以看到澳洲老大哥呢？该节目目前正在澳大利亚的第 7 频道播出，您也可以在该网络的流媒体服务 7plus 上进行流媒体播放。但如果您在澳大利亚境外，则需要 isharkVPN 加速器来绕过地理限制并欣赏节目。
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如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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