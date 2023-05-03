使用 iSharkVPN 加速器在加拿大流式传输拉布雷亚
ishark blog article
2023-05-03 20:58:52
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说到最喜欢的节目，您听说过 La Brea 吗？这部激动人心的新剧讲述了一个家庭在洛杉矶出现一个巨大的天坑后失散，并将他们送到了史前世界。它是戏剧、动作和冒险的完美结合，现在可以在 NBC 上播放。
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如何使用 isharkVPN？
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1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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