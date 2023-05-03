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博客 > 使用 isharkVPN 加速器增强您的流媒体体验

使用 isharkVPN 加速器增强您的流媒体体验

ishark blog article

2023-05-03 10:30:21
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如何使用 isharkVPN？

isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：

1、进入isharkVPN官网下载客户端；

2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；

3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；

4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。

使用isharkVPN，您可以享受100% 安全浏览和隐藏您的IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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