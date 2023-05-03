使用 iSharkVPN 的加速器在英国播放 The Good Fight
ishark blog article
2023-05-03 10:35:21
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但不要让缓慢的互联网速度破坏您的观看体验。选择 isharkVPN 加速器，畅享 The Good Fight 和所有其他您喜爱的节目而不会受到干扰。
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1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
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