使用 iSharkVPN 加速器更快地流式传输 Knives Out
ishark blog article
2023-05-02 13:45:15
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那么，您可以在哪里测试您超快的互联网速度呢？播放最新的热门电影 Knives Out 怎么样？这个广受好评的谋杀之谜现在可以在各种流媒体平台上播放，包括 Amazon Prime Video、Google Play 和 YouTube。
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如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以流式传输，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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