在观看 Picard 的同时使用 iSharkVPN 加速器获得闪电般的流媒体！
ishark blog article
2023-05-02 08:48:59
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说到最喜欢的内容，您听说过备受期待的新系列“皮卡德”吗？这部《星际迷航》的衍生剧是在由传奇人物帕特里克·斯图尔特爵士饰演的让-吕克·皮卡德回归之后推出的。但是，您究竟可以在哪里播放“Picard”？
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如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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