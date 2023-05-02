使用 isharkVPN 保护您的流媒体并找到您的 Roku IP 地址
ishark blog article
2023-05-02 08:56:36
您是否厌倦了在 Roku 设备上流式传输时缓慢的互联网速度和缓冲？ isharkVPN 加速器就是您的最佳选择！
我们创新的加速器技术将有助于提高您的互联网速度并消除在您的 Roku 设备上流式传输时的缓冲。使用 isharkVPN 加速器，您将体验不间断的高质量流媒体。
但是你的 Roku 设备的 IP 地址呢？不用担心，isharkVPN 很容易定位。只需转到您的 Roku 设备的设置，选择“网络”，然后选择“关于”即可找到您的 IP 地址。
不要让缓慢的互联网速度和缓冲破坏您的流媒体体验。立即升级到 isharkVPN 加速器，在您的 Roku 设备上享受无缝流式传输。
如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以知道我的 roku 设备上的 IP 地址在哪里，享受 100% 的安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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