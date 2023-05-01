使用 isharkVPN 加速器通过高速互联网流式传输名人大哥
ishark blog article
2023-05-01 06:32:43
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如何使用 isharkVPN？
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1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用isharkVPN你可以在哪里看明星大哥，享受100%安全浏览和隐藏你的IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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