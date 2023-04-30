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博客 > 使用 iSharkVPN 加速器在美国观看印度对巴基斯坦直播

使用 iSharkVPN 加速器在美国观看印度对巴基斯坦直播

ishark blog article

2023-04-30 18:16:54
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如何使用 isharkVPN？

isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：

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2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；

3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；

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使用 isharkVPN，您可以在美国哪里观看印度 vs 巴基斯坦直播，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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