使用 iSharkVPN 加速器以闪电般的速度流式传输残局
ishark blog article
2023-04-29 15:56:12
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但这还不是全部。 isharkVPN 还提供增强的安全功能，确保您的在线活动受到保护和私密。安心上网，知道您的个人信息不会被窥探。
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如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
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