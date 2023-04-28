使用 isharkVPN 加速器随时随地访问万维网
ishark blog article
2023-04-28 21:15:29
使用权
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但是，如果您住在一个根本无法访问互联网的国家怎么办？ iSharkVPN 为您服务。我们的服务器位于 100 多个国家/地区，我们的服务可让您绕过政府限制，享受真正不受限制的互联网访问。
iSharkVPN 不仅提供一流的安全和隐私功能，包括军用级加密和严格的无日志记录政策，而且我们的加速器功能可确保您的连接始终如闪电般快速。无论您是在流式传输您最喜爱的节目还是远程工作，iSharkVPN 都能确保您永远不会因网速缓慢而等待。
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如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以在哪个国家/地区没有互联网，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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