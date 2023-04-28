使用 iSharkVPN 加速器提高您的互联网速度 - 找出您使用的是哪个 DNS
ishark blog article
2023-04-28 21:17:05
在流式传输您喜爱的内容时，您是否厌倦了缓慢的互联网速度和缓冲？只需看看 iSharkVPN 的加速器技术！凭借我们先进的算法，我们可以提高您的互联网速度并提供无缝的流媒体体验。
但是等等，您怎么知道您使用的是哪个 DNS？ iSharkVPN 使用我们内置的 DNS 检查器使它变得简单。无需担心使用公共 DNS 服务器会损害您的隐私和安全。使用 iSharkVPN，您可以相信您的互联网流量已加密且安全。
不要满足于缓慢的互联网速度和受损的隐私。升级到 iSharkVPN 并使用我们安全的 DNS 检查器体验闪电般的快速连接和安心。今天就试试吧，亲眼看看有什么不同！
如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以了解我使用的是哪个 dns，享受 100% 的安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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