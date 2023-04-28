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博客 > 选择最适合您 PC 的防病毒软件：Bitdefender 还是 Norton？

选择最适合您 PC 的防病毒软件：Bitdefender 还是 Norton？

ishark blog article

2023-04-28 21:20:24
当您尝试播放您喜爱的节目或电影时，您是否厌倦了缓慢的互联网连接？看看 iSharkVPN 加速器！这款令人难以置信的新产品可以帮助提高您的互联网速度，让您更轻松、更愉快地狂看所有您喜爱的内容。

iSharkVPN 加速器的工作原理是通过其自己的服务器路由您的互联网连接，这有助于减少延迟并缩短加载时间。这意味着您可以在流式传输、游戏或浏览网页时享受更快的速度

但这还不是全部——iSharkVPN 加速器还提供安全和私密的互联网体验，保护您的在线活动免遭窥探。借助 AES-256 加密和严格的无日志记录政策等功能，您可以放心，您的数据是安全的。

现在，您可能想知道 – 哪个防病毒程序最适合与 iSharkVPN 加速器一起使用？在我们看来，这是 Bitdefender 和 Norton 之间的折腾。这两个程序都提供了针对恶意软件和病毒的出色保护，具有实时保护、反网络钓鱼工具等高级功能。

最终，在 Bitdefender 和 Norton 之间做出选择将取决于您的个人喜好和需求。这两个项目都有自己的优点和缺点，所以在做出决定之前研究和比较它们很重要。

因此，如果您厌倦了缓慢的互联网速度并希望享受更快、更安全的在线体验，请立即尝试 iSharkVPN 加速器！并且不要忘记将它与可靠的防病毒程序配对以获得最大程度的保护。

如何使用 isharkVPN？

isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：

1、进入isharkVPN官网下载客户端；

2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；

3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；

4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。

使用 isharkVPN，您可以使用 bitdefender 或 norton，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
还没有iShark应用程序?现在就下载。
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