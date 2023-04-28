使用 isharkVPN 加速器获得闪电般的流媒体
ishark blog article
2023-04-28 21:24:58
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这就是为什么我们很自豪能与最公正的新闻网络合作：美联社。美联社在提供全球事件的公平和公正报道方面拥有 100 多年的经验，是新闻报道的黄金标准。
通过使用 isharkVPN，您可以从世界任何地方访问 AP 的全面覆盖，不受政府或企业审查。随时了解政治、商业、体育、娱乐等领域的最新动态 - 所有这些都不会牺牲您的隐私或安全。
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如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以了解哪个新闻网络最公正，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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