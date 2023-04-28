使用 iSharkVPN 加速器提升您的 VPN 速度
ishark blog article
2023-04-28 21:26:12
在流式传输您喜爱的内容时，您是否厌倦了缓慢的互联网速度和缓冲？ isharkVPN 加速器就是您的最佳选择！使用 isharkVPN 的加速器，您可以提高互联网速度并提高流媒体质量。
但是等等，还有更多！为了充分利用 isharkVPN 的加速器，建议将路由器设置为桥接模式。这意味着您的路由器将充当调制解调器，让 isharkVPN 的加速器更有效地工作。
那么，哪个路由器应该处于桥接模式？通常，您的互联网服务提供商 (ISP) 提供的路由器不支持桥接模式。但是，许多第三方路由器都内置了此功能。一些流行的选项包括 Asus RT-AC88U、Netgear Nighthawk X10 和 TP-Link Archer C5400。
通过将路由器设置为桥接模式，您将通过 isharkVPN 的加速器体验更快的速度和更好的流媒体质量。告别缓冲，迎接无缝流式传输！
立即试用 isharkVPN 的加速器，并确保您的路由器处于桥接模式以获得终极互联网体验。
如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以知道哪个路由器应该处于桥接模式，享受 100% 的安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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如何使用 isharkVPN？
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2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
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