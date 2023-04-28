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博客 > 使用 iSharkVPN 加速器释放互联网的力量

使用 iSharkVPN 加速器释放互联网的力量

ishark blog article

2023-04-28 21:28:33
正在寻找可以在中国使用的 VPN？ isharkVPN 加速器就是您的最佳选择！

由于中国防火墙阻止访问许多流行的网站和服务，因此尝试从中国境内浏览互联网可能会非常令人沮丧。幸运的是，isharkVPN 加速器可以提供帮助。

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如何使用 isharkVPN？

isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：

1、进入isharkVPN官网下载客户端；

2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；

3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；

4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。

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