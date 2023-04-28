使用 isharkVPN 加速器和白页退出表保护您的在线身份
ishark blog article
2023-04-28 13:34:45
您是否厌倦了缓慢的互联网速度和对某些网站的访问受限？看看 iSharkVPN 加速器！我们的 VPN 服务不仅提供安全和私密的浏览，还可以提高您的互联网速度以获得最佳在线性能。
但这还不是全部——我们也相信保护您的个人信息。这就是我们支持 Whitepages 选择退出表单的原因，该表单允许您从公共目录中删除您的个人信息并保护您的身份。
借助 iSharkVPN 加速器和白页选择退出表单，您可以放心、安心地浏览互联网。今天开始享受更快的速度和更大的隐私！
如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以选择退出白页形式，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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