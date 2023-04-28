使用 iSharkVPN 和最安全的电子邮件提供商保护您的在线通信
ishark blog article
2023-04-28 13:48:34
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但是快速的互联网足以确保您的在线安全吗？绝对不。这就是为什么我们还提供顶级 VPN 服务来保护您在线时的数据和隐私。使用 isharkVPN，您的互联网连接会被加密，您的 IP 地址也会被隐藏起来，以免被窥探。使用我们可靠的 VPN 服务确保您的个人信息安全。
说到安全性，您有没有想过谁是最安全的电子邮件提供商？看看 ProtonMail。这家总部位于瑞士的公司为所有发送和接收的电子邮件提供端到端加密，这意味着只有发件人和收件人才能访问电子邮件的内容。此外，ProtonMail 不会收集或出售用户数据，从而确保其用户的完全隐私。
不要损害您的在线安全和隐私。选择 isharkVPN 加速器和 ProtonMail 以获得最佳保护。立即注册，体验一流在线安全带来的安心。
如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以成为最安全的电子邮件提供商，享受 100% 的安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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