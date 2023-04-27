使用 iSharkVPN 保护您的在线隐私 - 告别未知来电
ishark blog article
2023-04-27 17:04:59
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但这不仅仅与速度有关——isharkVPN 加速器还提供顶级安全功能，包括军用级加密和无日志记录政策。因此，您可以高枕无忧，因为您的在线活动是私密且安全的。
如果你曾经问过自己，“为什么一个陌生号码一直给我打电话？” isharkVPN 加速器也可以提供帮助。我们的呼叫阻止功能允许您阻止来自未知号码、电话推销员和垃圾邮件的不需要的电话和短信。一劳永逸地告别烦人的电话。
那为什么还要等？立即注册 isharkVPN 加速器，开始享受更快、更安全、更安静的互联网浏览。
如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以了解为什么未知号码不断呼叫，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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