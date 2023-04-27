向 Bing 说再见，向 iSharkVPN 加速器更快的浏览问好
ishark blog article
2023-04-27 11:02:38
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但是等一下，为什么您的浏览器会一直转到 Bing？这可能是由于多种原因造成的，例如您的默认搜索引擎被设置为 Bing，或者恶意软件重定向了您的浏览器。使用 isharkVPN，您可以放心，知道您的浏览是安全的并且免受任何潜在威胁。我们先进的安全措施确保您的个人信息和浏览历史保持私密和安全。
因此，不要让缓慢的互联网速度和不需要的重定向阻碍您享受愉快的浏览体验。立即升级到 isharkVPN 加速器并掌控您的在线体验！
如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以了解为什么我的浏览器一直在 bing，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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