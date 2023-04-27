使用 iSharkVPN 加速器提高您的互联网速度 - 了解如何从 Chrome 中删除 Search Marquis
ishark blog article
2023-04-27 06:26:03
您是否厌倦了缓慢的互联网速度和不断的缓冲？ isharkVPN 加速器就是您的最佳选择！我们的尖端技术可确保闪电般的互联网速度，让您轻松流式传输、下载和浏览。
但是等等，您可能想知道为什么“搜索侯爵”会出现在您的 Chrome 浏览器上？ “Search marquis”是一种隐匿垃圾程序 (PUP)，它可以劫持您的浏览器并将您的搜索重定向到不熟悉的网站。这会降低您的互联网速度并危及您的在线安全。
但是，使用 isharkVPN 加速器，您可以使用我们的高级安全功能阻止和删除诸如“search marquis”之类的 PUP。这意味着您可以享受快速安全的互联网浏览，而不会受到任何干扰或不需要的重定向。
除了我们的安全功能外，isharkVPN 加速器还提供无限带宽、无日志记录政策和用户友好的界面。您可以连接到我们全球任何一个服务器位置，并在世界任何地方享受安全、快速的互联网速度。
不要让缓慢的互联网速度和 PUP 破坏您的在线体验。立即试用 isharkVPN 加速器，体验闪电般快速且安全的互联网浏览。
如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以了解为什么搜索侯爵会出现在 chrome 上，享受 100% 的安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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