使用 IsharkVPN 加速器告别缓慢的互联网
ishark blog article
2023-04-27 06:29:03
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用户在 Google 上搜索时遇到的一个常见问题是 Yahoo 反而作为搜索引擎弹出。使用 iSharkVPN Accelerator 可以轻松解决这个问题，因为它会屏蔽您的 IP 地址并确保您的搜索引擎首选项不会被重定向。
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如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以了解为什么当我在谷歌中搜索时雅虎会打开，享受 100% 的安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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