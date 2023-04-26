使用 iSharkVPN 加速器让您的搜索历史保持私密
ishark blog article
2023-04-26 20:15:54
您是否厌倦了缓慢的互联网速度和不断缓冲的视频？ isharkVPN 加速器就是您的最佳选择！凭借我们的尖端技术，我们可以将您的互联网速度提高多达 70%，为您提供闪电般的浏览和下载能力。
但这并不是 isharkVPN 必须提供的全部。我们还优先考虑您的在线安全，对您的所有在线活动进行加密，以确保您的个人信息受到保护。此外，通过我们易于使用的界面，您只需单击一下即可连接到我们的服务器。
说到在线隐私，您有没有想过为什么您的 Google 搜索历史没有删除？许多互联网用户认为清除他们的浏览历史记录将清除他们在线活动的所有痕迹，但这不一定是真的。您的互联网服务提供商 (ISP) 甚至谷歌本身仍然可以跟踪和存储您的搜索历史记录，即使您将其从浏览器中删除也是如此。
这就是 isharkVPN 的用武之地。通过加密您的在线活动并将其路由到我们的安全服务器，您可以高枕无忧，因为您知道您的隐私受到保护。使用我们的加速器，您将体验闪电般的浏览速度，同时保持完全匿名。
那为什么还要等？立即注册 isharkVPN，体验速度与安全的终极结合。
如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以了解为什么我的谷歌搜索历史没有被删除，享受 100% 的安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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