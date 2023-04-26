使用 iSharkVPN 加速器升级您的消息传递体验：为什么 Signal 比 WhatsApp 更好
ishark blog article
2023-04-26 14:29:34
您是否厌倦了使用 VPN 时缓慢的网速？ isharkVPN 加速器就是您的不二之选。凭借我们的创新技术，我们可以将您的互联网速度提高多达 50%，确保您可以浏览、流式传输和下载，而不会出现任何令人沮丧的延迟或缓冲。
但是，对于通信应用程序而言，速度是唯一重要的因素吗？不必要。虽然许多人仍然依赖流行的消息传递应用程序 WhatsApp，但有几个原因表明 isharkVPN 的 Signal 是更好的选择。
首先，Signal 提供端到端加密，这意味着您的消息和通话是完全私密和安全的。与 WhatsApp 不同，Signal 不会在其服务器上存储任何数据，这使得黑客或政府更难拦截您的消息。
Signal 的另一个重要特点是它对隐私的承诺。 Signal 收集的用户数据非常少，而且他们收集的少量数据绝不会与第三方广告商共享。对于重视隐私并希望保护个人信息的任何人来说，这都是一个不错的选择。
最后，Signal 提供了多种功能，使其成为比 WhatsApp 更加通用和用户友好的应用程序。例如，您可以为个别联系人设置自定义通知音，甚至可以创建具有特定设置和权限的自定义群组。
总之，isharkVPN 加速器和 Signal 是任何寻求快速、安全和多功能通信的人的完美组合。那么，为什么要满足于缓慢的速度和受损的隐私呢？立即升级到 isharkVPN 加速器和 Signal！
如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以了解为什么信号比 whatsapp 更好，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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