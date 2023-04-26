为什么网络中立性不好以及 isharkVPN 加速器如何提供帮助？
ishark blog article
2023-04-26 09:51:03
您是否厌倦了缓慢的互联网速度？您是否正在寻找绕过互联网服务提供商限制的方法？ isharkVPN 加速器就是您的最佳选择！
我们的加速器技术可实现闪电般的互联网速度，即使在高峰使用时间也是如此。告别缓冲，迎接无缝流式传输、游戏和浏览。
但是为什么首先需要加速器呢？答案很简单：网络中立。网络中立性是 ISP 应平等对待所有互联网流量的原则。然而，近年来，我们看到 ISP 限制某些类型的流量，如流媒体服务，以推动他们自己的服务或迫使客户升级到更昂贵的计划。
这就是 isharkVPN 加速器的用武之地。通过加密您的互联网流量并将其路由到我们的服务器，我们能够绕过 ISP 限制并为您提供快速、可靠的互联网速度。
但这不仅仅与速度有关。使用 isharkVPN，您还可以获得隐私和安全的额外好处。我们的军用级加密可确保您的在线活动的私密性和安全性，保护您免受黑客攻击和政府监视。
那么，为什么要满足于缓慢、受限的互联网呢？升级到 isharkVPN 加速器，立即享受快速、可靠和安全的互联网！
如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以了解为什么网络中立性不好，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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