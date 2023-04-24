使用 iSharkVPN 加速器和 Windows 10 禁用 IPv6 提高您的互联网速度
ishark blog article
2023-04-24 23:49:41
您是否厌倦了尝试流式传输您喜爱的节目或玩在线游戏时缓慢的互联网速度和缓冲？ isharkVPN 加速器就是您的不二之选。
使用 isharkVPN 加速器，您可以绕过互联网限制并加速您的互联网连接。这意味着更快的下载和上传速度，以及更流畅的流媒体和游戏体验。
但是，如果您使用的是 Windows 10 并且由于 IPv6 而遇到网速缓慢的情况怎么办？没问题——只需在您的网络设置中禁用 IPv6，然后让 isharkVPN 加速器接管。
通过禁用 IPv6，您将优先处理 IPv4 流量，这正是 isharkVPN 加速器旨在优化的。这种禁用 IPv6 和使用 isharkVPN 加速器的组合可以彻底改变您的互联网体验，并使缓慢的速度成为过去。
不要满足于不那么出色的互联网速度。立即试用 isharkVPN 加速器并禁用 IPv6，以获得更快、更流畅的在线体验。
如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以在 Windows 10 中禁用 ipv6，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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但是，如果您使用的是 Windows 10 并且由于 IPv6 而遇到网速缓慢的情况怎么办？没问题——只需在您的网络设置中禁用 IPv6，然后让 isharkVPN 加速器接管。
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2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
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