使用 iSharkVPN 加速器和温度监视器提升您的 Windows 10 性能
ishark blog article
2023-04-24 23:52:14
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在 iSharkVPN，我们明白安全和隐私在当今的数字时代至关重要。这就是我们提供顶级加密协议和高级安全功能以保护您的在线活动免受窥探的原因。此外，我们严格的无日志记录政策可确保您的数据始终保持私密和安全。
但这还不是全部——我们还开发了一款创新的 Windows 10 温度监视器，可帮助您保持设备平稳高效地运行。我们的温度监控器可让您实时监控 CPU 和 GPU 温度，这样您就可以在设备开始过热时采取措施。这有助于防止崩溃、死机和其他性能问题，让您的设备更长时间保持最佳状态。
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如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以监控 Windows 10 温度，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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