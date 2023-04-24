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博客 > 使用 isharkVPN 加速器和 Windows Defender 提高您的在线安全性和性能

使用 isharkVPN 加速器和 Windows Defender 提高您的在线安全性和性能

ishark blog article

2023-04-24 23:57:40


介绍终极互联网解决方案 - iSharkVPN 加速器

在当今的数字时代，互联网安全至关重要。随着网络威胁和数据泄露的增加，拥有可靠且安全的 VPN 来保护您的在线活动至关重要。 iSharkVPN 加速器不仅可靠和安全，而且速度也非常快！

iSharkVPN 加速器旨在为您提供闪电般的互联网速度，即使您已连接到 VPN。这意味着您可以流式传输您喜爱的节目、玩在线游戏和浏览网页，而不会出现任何延迟或缓冲。

但这还不是全部！ iSharkVPN Accelerator 还配备了分离隧道、终止开关和 DNS 泄漏保护等高级功能，以确保您的在线活动始终安全和私密。

为了增加安全性，iSharkVPN Accelerator 可与 Windows Defender（Windows 设备上的内置防病毒和反恶意软件）无缝协作。这种强大的组合提供了额外的保护层来抵御在线威胁，并确保您的设备始终安全。

因此，无论您是在家工作、播放您喜爱的节目，还是只是浏览网页，iSharkVPN Accelerator 都是您一直在寻找的终极互联网解决方案。立即尝试，体验闪电般的速度和无与伦比的安全性！

如何使用 isharkVPN？

isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：

1、进入isharkVPN官网下载客户端；

2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；

3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；

4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。

使用 isharkVPN，您可以使用 windows defen，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
还没有iShark应用程序?现在就下载。
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