安全和快速互联网体验的终极解决方案
ishark blog article
2023-04-24 18:06:52
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我们的创新技术可实现闪电般的互联网速度，让缓冲和滞后成为过去。此外，我们的 VPN 服务通过军用级加密确保您的在线隐私和安全，保护您的个人信息免受黑客和窥探。
但是 Windows Defender 呢？别担心，isharkVPN 与 Windows Defender 配合得很好，不会干扰其重要功能。事实上，将 isharkVPN 与 Windows Defender 一起使用可以提供针对潜在威胁的额外保护层。
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如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以订购 Windows Defender，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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