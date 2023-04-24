使用 iSharkVPN Accelerator 抵御 Windows Defender 诈骗
ishark blog article
2023-04-24 18:07:51
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但不要只相信我们的话 - 提防声称可以提高您的互联网速度的骗局，例如假冒的 Windows Defender 弹出窗口。这些骗局通常要求付款或个人信息，实际上可能会损害您的设备。相信 isharkVPN 加速器等信誉良好的服务可以在不影响安全性的情况下提高速度。
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如何使用 isharkVPN？
isharkVPN 在 Windows、Android 和 iOS 上免费提供。以下是使用 isharkVPN 的步骤：
1、进入isharkVPN官网下载客户端；
2. 访问服务器菜单并选择您的新虚拟国家，点击连接按钮；
3、确认连接成功后，您可以隐藏您的IP，您的上网流量将被VPN加密屏蔽；
4. 如果您觉得您的连接速度不够快，您可能是在一个拥塞的服务器上。切换服务器很容易，只需几秒钟。
使用 isharkVPN，您可以进行 Windows Defender 诈骗，享受 100% 安全浏览并隐藏您的 IP。请放心，isharkVPN 虚拟专用网络绝不会保留任何使用日志。
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